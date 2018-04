Medaglie ai campioni di "Gioca Sport"

Sabato 21 aprile, dalle ore 16.30, nello Shopping Center La Filanda in Via della Costituzione 28 a Faenza, va in scena la premiazione di “GiocaSport”, progetto di educazione motoria per i bambini delle Scuole Primarie.

Alle ore 17.00 sono consegnate le medaglie a tutti partecipanti a “GiocaSport”. A premiare i bimbi è l’atleta del “Faenza Lotta” Lumci Klevis - nel 2017 primo al trofeo Athena, nel 2018 primo al trofeo Cisa nella categoria 92 kg, primo nei campionati cadetti 92 kg a Ostia Lido Roma nella lotta libera, secondo nei campionati italiani senior a Roma nella greco romana.

La premiazione è preceduta, alle ore 16.30, dall’esibizione di ginnastica ritmica e artistica del “Club Atletico Faenza”.

Oltre 1.100 bambini, una cinquantina di classi dal comprensorio di Faenza fino a Brisighella, tanti giochi e attività con un unico obiettivo: divertirsi e vivere lo sport come momento di crescita ed educazione. Questo è GiocaSport.

Il titolo della 33° edizione, organizzata dal Csi, con il patrocinio del Comune di Faenza, è “Sport a 360 gradi… ricarica al 100%”.

La manifestazione - articolata tra martedì 17 e venerdì 20 aprile 2018 al PalaCattani di Faenza - promuove l’attività motoria che vuole portare i bambini a uscire sempre di più all’aria aperta: è molto più bello giocare una partita dal vivo piuttosto che di fronte a un computer. Inoltre si vuole far comprendere l’importanza di vivere l’attività motoria non solo nel gioco, ma anche in tanti piccoli gesti quotidiani, quali l’andare in bicicletta, quando possibile, anziché farsi accompagnare in macchina dai genitori.

I bambini hanno riflettuto sul tema proposto dal titolo dell’edizione 2018, creando un personale disegno. Tutti gli elaborati saranno esposti all’interno dello Shopping Center La Filanda dal 21 aprile al 6 maggio 2018.