Il Meeting delle Fiat 500 raggiunge il quarto di secolo

Il Meeting delle Fiat 500 e derivate di Bagnacavallo è diventato oramai un classicissimo per tutti gli appassionati di auto d’epoca. Innanzitutto perché le auto in questione sono le mitiche Fiat 500 e poi perché l’appuntamento si svolge in Romagna, terra nota per la sua grande ospitalità e per la passione “de mutor”. L’appuntamento con la 25esima edizione del Meeting è fissato per domenica 10 novembre, dalle ore 8.30.

Il Circolo Auto storiche Romagnolo e il Gruppo Piloti Bagnacavallese, organizzatori dell’evento, anche in questo 2019 sperano di ottenere grande riscontro, portando a Bagnacavallo numerose autovetture e alcuni modelli rarissimi, oramai “fuori” dalle strade da diverse decine di anni, altri bizzarri, originali, unici ma tutti rigorosamente Fiat 500 o derivate (topolino, bianchina e fuori serie). Oltre alle Fiat 500 si potranno ammirare anche altri modelli di auto d’epoca che non mancheranno di aggregarsi all’apprezzato evento bagnacavallese.

Il programma della manifestazione prevede il ritrovo dei partecipanti nella centrale Piazza della Libertà, dove gli autoveicoli rimarranno “in mostra” dalle 8,30 alle 10. Da qui partirà per le vie del paese il corteo coloratissimo, festoso e “strombazzante” di tutte le 500 intervenute che sfileranno facendo soste al Calzaturificio Emanuela (zona Artigianale, direzione Ravenna) e poi nelle campagne circostanti nei pressi del Bar “Il Ponte” di Villaprati. Alle ore 12.30 accompagnatori e simpatizzanti chiuderanno il meeting a tavola al Ristorante “Bocon Divino”.