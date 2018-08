Mei 2018: incontri e live con Zen Circus, Lacuna Coil e tanti altri

Dal 28 al 30 settembre tornano a Faenza i giorni dedicati alla musica indipendente italiana con il Mei 2018. Dal Museo Internazionale delle Ceramiche a Piazza del Popolo, dal Cinema Sarti al Teatro Masini, sono tanti i luoghi che ospitano i live e gli incontri del Mei. Sui palchi premiazioni e grandi concerti con artisti come Zen Circus, La stanza di Greta, i Lacuna Coil e tanti altri.

Il programma

28 settembre

Galleria della Molinella di Faenza

Ore 15.00 Inaugurazione mostra Manifesti Beat Prog in Romagna alle radici della scena indie di 50 anni fa (aperta tutti e tre i giorni).

Ore 15.30 Convegno sul tema: “1968, 50 anni dopo tra le arti e le musiche” in collaborazione con il Liceo Classico Torricelli di Faenza;

Ore 17.30 Incontro tra le Feste della Musica Europee.

Museo Internazionale delle Ceramiche

Dalle ore 20.00 Presentazione in anteprima “Infinito 200”, album antologico che ricorda il bicentenario del capolavoro leopardiano e Festival “Anatomia Femminile” curato da Michele Monina in omaggio al cantautorato femminile. E poi l'omaggio degli Zoas al poeta bolognese Roberto Roversi.

29 settembre

Palazzo delle Esposizioni

Mostra Manifesti Beat Prog in Romagna alle radici della scena indie di 50 anni fa.

Piazza del Mercato

Finale MEI SUPERSTAGE, concorso rivolto agli artisti emergenti con assegnazione “Premio Super MEI Circus”.

Cortile Pala Laderchi

Finale MEI SUPERSTAGE, concorso rivolto agli artisti emergenti e rassegna con esibizione delle band provenienti dalla Rete dei Festival.

Salone del Consiglio Comunale

Forum del Giornalismo Musicale diretto da Enrico Deregibus;

Sesta edizione TARGA MEI MUSICLETTER, premio nazionale ideato da Luca D’Ambrosio dedicato al giornalismo musicale sul Web. Saranno premiati il “Miglior sito collettivo” e il “Miglior blog personale”, mentre il premio speciale quest’anno sarà conferito al “Miglior Festival musicale italiano”.

Cinema Sarti

Ore 15.00 Convegno sul Diritto d’Autore a cura di ACEF.

Piazza del Popolo

Dalle ore 20.00

“PIMI Speciale 2018” ai THE ZEN CIRCUS e “Premio Speciale MEI” ai LACUNA COIL;

Presentazione del nuovo album di KUTSO e BUSSOLETTI e concerto con LA MUNICIPAL (vincitori del Concerto del Primo Maggio 2018 di Roma), I FIGLI DELL’OFFICINA (vincitori del Concerto del Primo Maggio 2018 di Taranto), LA STANZA DI GRETA (Targa Tenco);

Concerto dei LACUNA COIL (Cristina Scabbia, Andrea Ferro e Marco Coti Zelati, insieme a Rezophonic, per i loro 20 anni di carriera. Opening Act Celeb Car Crash;

Concerto THE ZEN CIRCUS.

Teatro Masini

Dalle ore 20.00 PREMIO DEI PREMI, coordinato da Enrico Deregibus grazie alla collaborazione con l’OMP (Officina della Musica e delle Parole) di Milano che metterà a disposizione una borsa di studio dal valore di 1,500 euro per il vincitore del premio. Saranno presenti i vincitori del 10 premi dedicati ai celebri cantautori scomparsi (Premio Pierangelo Bertoli, Premio Bindi, Premio Buscaglione, Premio Alberto Cesa, Premio Ciampi, Premio Bianca d’Aponte, Premio Fabrizio De André, Premio Bruno Lauzi, Premio Andrea Parodi, Premio Manente). Ospiti i cantautore Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo che omaggeranno Nick Drake;

“PIMI Extra/Progetti esclusivi“ a Mauro Ermanno Giovanardi per l’album “La mia generazione”.

Palco PalaLaderchi

Dalle ore 20.00 Artisti e Band delle Città Gemellate con Faenza si esibiscono per i 50 anni del Premio Europa alla città di Faenza in collaborazione con l’Assessorato ai Giovani del Comune di Faenza; Esibizioni degli artisti e band della Rete dei Festival.

Ridotto del Teatro Masini

Ore 24.00 Premio “Artista eclettico dell’anno” e concerto di GIO EVAN.

Spazio Chiesa

Ore 21.00

Concerto GIUSEPPINA TORRE.

Prometeo

Dalle ore 22.00 Concerto YLENIA LUCISANO e RENATO CARUSO; Concerto PELIGRO.

30 settembre (Intera giornata dedicata ai 40 anni della Legge Basaglia)

Palazzo delle Esposizioni

Mostra Manifesti Beat Prog in Romagna alle radici della scena indie di 50 anni fa;

Salone Consiglio Comunale

Ore 10.00 Seconda giornata del Forum del Giornalismo Musicale con corso di formazione professionale, tra i relatori Riccardo Vitanza (fondatore e amministratore unico dell’agenzia di comunicazione Parole & Dintorni), Michele Monina (critico musicale), Fabrizio Galassi (coordinatore del Premio Italiano Videoclip Indipendente del MEI) e Paolo Prato (musicologo e saggista);

Ridotto del Teatro Masini

Dalle ore 15.00 Omaggio ai 40 anni della legge Basaglia con apertura del duo di cantautori psicotearapeuti Psicantria, formato da Gaspare Palmieri e Christian Grassilli;

Presentazione del libro “Basaglia e Le Metamorfosi della Psichiatria” di Piero Cipriamo in collaborazione con Ausl Romagna e l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Faenza.

“Interiezioni“ spettacolo di Pierpaolo Capovilla, voce del gruppo rock “Il Teatro degli Orrori”, e il maestro Paki Zennaro, compositore sperimentale e storico collaboratore di Carolyn Carlson.

Cinema Sarti

Ore 15:00 “PREMIO PIVI 2018” per il miglior videoclip indipendente dell’anno, in collaborazione con SoundScreen. Inoltre verrà consegnato a Dario Ballantini e alla band toscana Piccoli Animali Senza Espressione il “PREMIO SPECIALE PIVI 2018” per il video del singolo “In cammino”, estratto dal loro terzo disco dal titolo “Sveglio Fantasma”.