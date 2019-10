Mei: Bellavista e Soglia premiati come migliori musicisti del territorio

La grande festa per i 25 anni del MEI di Faenza coinvolge in un certo senso anche Casola e Brisighella che festeggiano il premio assegnato dal MEI al Duo Bellavista Soglia.

Raffaello Bellavista e Michele Soglia proprio promuovendo le peculiarità ambientali e paesaggistiche del territorio in cui vivono sono balzati agli onori della cronaca. In particolare hanno ottenuto un grande successo i due festival che dirigono, il primo all'interno del Cardello residenza nobile e sontuosa del famoso scrittore Alfredo Oriani, un gioiello della Romagna ancora da scoprire, il secondo all'interno dell'Antro della Pietra di Luna un vecchia cava di gesso abbandonata che affascina i visitatori e riluccica di riflessi lunari.

La loro musica è un impasto di pura creatività, sospeso tra musica classica minimal e ambient, tra new age e world music con influssi jazz e mille altri richiami. Ovviamente non mancano le loro interpretazioni del repertorio classico che spaziano da Mozart a Debussy.

Così venerdì 4 ottobre alle 17 il duo Bellavista Soglia viene premiato in occasione del MEI nella Galleria della Molinella di Faenza come migliori musicisti del territorio per l'anno in corso, mentre sabato 5 ottobre i due artisti si esibiscono sul palco centrale in Piazza del Popolo con Morgan e i Negrita.