Mei 2019: premi per Morgan, Negrita, Riccardo Sinigallia e Viito

Il Mei 2019 annuncia nuovi premi e grandi ospiti alla sua prossima edizione. Il Meeting delle Etichette Indipendenti faentino assegna a Morgan il Premio MEI alla carriera, che sarà consegnato sabato 5 ottobre nel corso della 25ª edizione.

"Morgan è da sempre un caro amico del Mei – ricorda il patron del MEI, Giordano Sangiorgi - Infatti, con i Bluvertigo fu uno dei primi artisti ad aderire al Festival delle Autoproduzioni che diede origine al MEI nel 1995. Vent’anni dopo, è anche tornato alla manifestazione per ritirare il Premio per il Miglior videoclip indipendente di sempre per il brano Altrove".

"Abbiamo deciso di premiare Morgan per la sua personalità artistica poliedrica, mai scontata. Morgan è un musicista solido, eclettico, effervescente, divulgatore colto, lucido e facondo e una rockstar indipendente – dichiara Enrico Deregibus, membro del comitato artistico del MEI, in merito all’assegnazione di questo premio – Con l’augurio di trovare d’ora in poi un’Italia capace di valorizzare le proprie ricchezze artistiche e intellettuali, senza il rischio di spremerle, banalizzarle, sterilizzarle".

I premi però non finiscono qui. Infatti ai Negrita viene assegnato il Premio “Radio Rai Live”, per i loro 25 anni di carriera e di intensa attività dal vivo. La band, che ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo con il brano “I ragazzi stanno bene”, è attualmente in tour in tutta Italia proprio per festeggiare questo importante traguardo insieme a tutti i fan che da un quarto di secolo seguono assiduamente il gruppo toscano.

Un importante riconoscimento arriva anche a Riccardo Sinigallia: il suo ultimo progetto discografico “Ciao cuore” è stato eletto miglior disco del 2018 dai 120 giornalisti che hanno votato per il “Top 2018”, il referendum sui migliori album italiani dello scorso anno promosso dal Forum del giornalismo musicale del Mei.

Il duo dei Viito, nato dall’incontro tra i coinquilini fuori sede e romani d’azione Giuseppe e Vito, che ha recentemente pubblicato il nuovo singolo “Bolo Centrale”, riceverà invece il Premio “Mei - Exitwell al miglior progetto indie 2019”.

Una bella notizia per tutti gli appassionati di musica in vista del Mei 2019. Infatti i nuovi riconoscimenti, e le cerimonie di consegna, si aggiungono a quelli già assegnati a Giovanni Truppi, premiato con il Premio “PIMI 2019” come miglior artista indipendente dell’anno, a Ginevra Di Marco e Cristina Donà a cui sarà consegnato il Premio “Speciale MEI” 2019 per il loro nuovo progetto, costituito da un disco e da un tour che le vedono collaborare per la prima volta insieme e a Fulminacci, premiato con il Premio “Giovani Mei – Exitwell” come miglior giovane indipendente dell’anno grazie al suo album d’esordio “La Vita Veramente” (Maciste Dischi/Artist First).