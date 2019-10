Melodie allegre e romantiche con le voci di Daniela Pini e Maurizio Leoni

Il concerto Lirico ma non troppo (mercoledì 16 ottobre, ore 20,45) apre la stagione concertistica del teatro comunale di Russi portando in scena alcuni tra i brani più belli e briosi del repertorio lirico italiano e internazionale tratti da opere di Puccini, Rossini, Bizet e Verdi, per citare solo alcuni nomi. Si alterneranno momenti squisitamente buffi a melodie dense di emozioni romantiche.

Il tutto proposto dall'esperienza di artisti presenti da anni nel panorama internazionale quali il soprano Daniela Pini, il baritono Maurizio Leoni e il maestro Vincenzo Rana al pianoforte.

La vendita dei biglietti si svolge presso la biglietteria del teatro il martedì e il sabato dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 16 alle 19.