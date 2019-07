Melodie e ballate irlandesi con The Mad Boggers

Sabato 20 luglio, ore 17.00, The Mad Boggers arrivano in concerto al Bagno Caesar di Lido Adriano.

Da sempre l’uomo ha la necessità di ballare, e di fare festa. E quale musica meglio di quella irlandese può venire incontro a questo bisogno? I Mad Boggers giungono sulla spiaggia per dare al pubblico la giusta dose di melodie e ballate tradizionali dell’Isola di Smeraldo per danzare sui colpi del bodhràn, ipnotizzati dall’archetto di un violino. Grazie alla voce e al flauto di Vanni Spinelli, a Filippo Barucci, con la sua chitarra a tracolla, al violino di Arlo Zenzani, a Marco Bonfiglioli e relativa fisarmonica, in un attimo si viene teletrasportati in Irlanda.

Ingresso libero.