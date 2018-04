Meraviglie segrete 2018: i giardini della biodiversità

Sabato 12 e domenica 13 maggio torna Meraviglie segrete, la manifestazione di giardini aperti nel comprensorio ravennate che ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano tra gli appuntamenti primaverili con la cultura del territorio. I giardini visitabili si trovano nei comuni di Ravenna, Alfonsine, Bagnacavallo, Faenza, Fusignano, Lugo e Russi.

L’edizione 2018 è caratterizzata da un'attenzione particolare alla biodiversità e alla sensibilità nella cura dell'ambiente.

Prima nel suo genere in Italia per aderenti, la formula tutti gli anni vede crescere il numero dei giardini selezionati e delle aree verdi visitabili liberamente, in molti casi ospitanti mini eventi culturali di richiamo.

Per il 2018 sono 76 gli spazi pubblici e privati a disposizione dei visitatori con 42 eventi per bambini e adulti. Lo scorso hanno si è registrata un’affluenza di pubblico che ha superato le 9.000 presenze. Incanti nascosti, giardini a tema, luoghi che testimoniano la precisa volontà di tenere viva una coscienza ecologica, diventeranno i teatri naturali per una serie di iniziative a ingresso libero. Numerose le visite guidate alla scoperta di itinerari insoliti, le pedalate nel verde e le occasioni di attività coi bambini.

Una novità di questa edizione sarà l'attenzione verso le arti e i mestieri, con le “botteghe delle meraviglie”: un'iniziativa che intende valorizzare il lavoro artigianale. Un vero e proprio viaggio dentro “la bottega” per scoprire la cura con cui vengono prodotte alcune eccellenze locali.