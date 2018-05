Meraviglie segrete fra poderi, balconi e piantagioni

Anche quest’anno Fusignano aderisce a Meraviglie segrete, la manifestazione organizzata dall'associazione “Giardino e dintorni” che giunge quest’anno alla sesta edizione.

Domenica 13 maggio ci sarà quindi l’ormai tradizionale pedalata alla scoperta delle “meraviglie segrete”, ovvero di tutti quei giardini che aderiscono all’iniziativa. Il ritrovo è in piazza Corelli con partenza alle 14.30. I partecipanti visiteranno il Podere Botti con la sua piantagione di paulownie considerate “l’alluminio di legno”, il parco giardino di Graziella Argelli e il balcone fiorito di Anacleta e il giardino di Mauro Salvatori.

Alle 16.30 arrivo al parco di via Pero 3 per “Le memorie del seme”: presentazione del parco “Pero3” con Paolo Galletti e musiche con Ensemble Mariani. Laboratorio nella natura per i bambini di tutte le età e merenda offerta da Auser e Spi/Cgil (info e prenotazioni al numero 349 0993808, email acjemanja@gmail.com).

“Meraviglie segrete” è un evento che coinvolge il comprensorio ravennate per avvicinare cultura, amore per la natura e passione per il verde. Sono oltre 60 i giardini aperti per l'occasione, in aggiunta agli eventi speciali organizzati a latere.

Le iniziative fusignanesi sono organizzate in collaborazione con Auser, Spi Cgil e l’associazione Giardino e dintorni, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Per facilitare la visita delle “Meraviglie segrete” è attivo il sito www.meravigliesegrete.it. Per ulteriori informazioni, contattare l’Urp al numero 0545 955653.