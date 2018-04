Meraviglie Segrete: giardini da incanto e prodezze artigianali

Meraviglie Segrete ritorna come da tradizione nella seconda settimana di maggio. La manifestazione di giardini aperti nel comprensorio ravennate ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano tra gli appuntamenti primaverili con la cultura del territorio.

L’edizione 2018 è caratterizzata da un'attenzione particolare alla biodiversità e alla sensibilità nella cura dell'ambiente. Meraviglie Segrete è organizzata dall’ Associazione Giardino&Dintorni, col patrocinio dei Comuni di Ravenna, Fusignano e Russi.

Prima nel suo genere in Italia per aderenti, la formula tutti gli anni vede crescere il numero dei giardini selezionati e delle aree verdi visitabili liberamente, in molti casi ospitanti mini eventi culturali di richiamo.

Grazie alla collaborazione con la Biblioteca Classense di Ravenna è stato possibile organizzare la mostra “Giardini, vigne, orti e altri spettacoli”. L'inaugurazione, nell’Aula Magna della Biblioteca, avverrà sabato 5 maggio alle ore 17. Si tratta di un evento unico nel suo genere: attraverso la preziosa documentazione d'archivio, verranno mostrati ai visitatori rari documenti di studiosi antichi e importanti autori e decoratori ravennati, che testimoniano come la cura dell'ambiente, intesa come strumento di bellezza e sviluppo socioeconomico, fosse presente sin dal 1600.

Tra gli eventi particolarmente significativi di quest'anno si segnalano: la conferenza “La meravigliosa storia del grano e i suoi interpreti nel territorio ravennate” venerdì 11 maggio alle 18 presso il Circolo Ravennate e dei Forestieri e le visite guidate a Punte Alberete in collaborazione con il FAI giovani, alla Valletta a Bagnacavallo con il WWF e all'oasi della Villa Romana di Russi.

Sabato 12 e domenica 13 maggio sono 76 gli spazi pubblici e privati a disposizione dei visitatori con 42 eventi per bambini e adulti. Lo scorso hanno si è registrata un’affluenza di pubblico che ha superato le 9.000 presenze. Incanti nascosti, giardini a tema, luoghi che testimoniano la precisa volontà di tenere viva una coscienza ecologica, diventeranno i teatri naturali per una serie di iniziative a ingresso libero. Numerose le visite guidate alla scoperta di itinerari insoliti, le pedalate nel verde e le occasioni di attività coi bambini. Una novità di questa edizione sarà l'attenzione verso le arti e i mestieri, con le “botteghe delle meraviglie”: un'iniziativa che intende valorizzare il lavoro artigianale. Un vero e proprio viaggio dentro “la bottega” per scoprire la cura con cui vengono prodotte alcune eccellenze locali.

Anche quest'anno non verranno trascurate le esigenze degli operatori specializzati, che potranno ritrovarsi in aree dedicate ai professionisti del verde.

“Vogliamo che Meraviglie Segrete diventi un riferimento virtuoso per il pubblico;”- dichiara Patrizia Matteucci di Giardino&Dintorni -”non solo locale, ma che abbraccia un turismo culturale sensibile ai temi dell'ambiente, curioso di scoprire punti di vista originali. Continuiamo orgogliosamente a mantenere la formula dell'”ingresso libero” perché appartiene alla nostra storia: nessuno deve sentirsi escluso dal partecipare alla nostra rassegna. Vogliamo che Meraviglie Segrete si affermi come un'iniziativa che si distingue nel panorama nazionale per bellezza, cultura e qualità dell'ospitalità”.

“Meraviglie segrete – rileva l’assessore alla Cultura Elsa Signorino – consente di coniugare diversi temi del verde: da quello ambientale e culturale a quello storico, passando quest’anno attraverso il lavoro degli artigiani. Si tratta di un appuntamento ricco e quindi imperdibile che permetterà un excursus dinamico all’interno della nostra città e non solo, di grande richiamo e adatto sia agli adulti sia ai bambini”.

Mappa e calendario sono disponibili sul sito ufficiale www.meravigliesegrete.it

Ingresso Libero