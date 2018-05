Meraviglie segrete: i giardini da scoprire a Russi

“Meraviglie Segrete” è una manifestazione di giardini aperti nella campagna ravennate. Lo spirito che anima la rassegna è quello di evocare la meraviglia e lo stupore per un bel giardino nel pieno della fioritura, che incanta e suscita emozioni.

Sabato 12 e domenica 13 maggio, 76 giardini privati e pubblici saranno aperti al pubblico. Giardini privati, quindi, che diventano pubblici per un fine settimana all’insegna della cultura del verde, del tempo libero e della tradizionale ospitalità del nostro territorio. Un mondo che non vuole chiudersi in se stesso, ma aprirsi all’allegria dei visitatori.

Gli appuntamenti peculiari per il territorio di Russi sono:

Area di riequilibrio ecologico Villa Romana - via Fiumazzo 25/b Russi

sabato 12 e domenica 13 maggio: visita guidata gratuita ore 9.00 e ore 17.30, max 30 persone tel. 0544 587660 (chiamare al mattino)

Giardino Patrizia Dalla Valle - via Provinciale Prada 11, Prada

domenica 13 maggio ore 17.00: D’arte, d’incanto e d’altre bellezze in giardino con Emanuela Fiori, direttrice del Museo Nazionale di Ravenna e Basilica di Classe, e Paolo Tasini, giardiniere

Museo Vita Contadina in Romagna - via XVII Novembre 2/a, San Pancrazio

domenica 13 maggio: ore 10.00 - Laboratorio sulla lavorazione del pane, ore 14.00 - Partenza pedalata, ore 14.00 - Camminata ai giardini di San Pancrazio

Parco Orto di Faentin - via E. Farini 29, San Pancrazio

Simulazione di aratura e semina con antichi strumenti agricoli. Esposizione di quadri e lavori su tavola di legno dell’artista Mauro Masetti

L'essenza di Annetta - via Viazza 3, Prada

sabato 12 maggio: ore 16.00 "Essenze aromatiche dal prato al giardino" con Sauro Biffi, direttore del Giardino delle erbe di Casola Valsenio

domenica 13 maggio: Poli Hops, varietà di piante di luppolo. Il Sigillo, articoli per giardino realizzati con materiale di recupero. Gualtieri Agricolae Giovanni, pasta integrale 100% grano duro Senatore Cappelli.