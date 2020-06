Mercatini per tutti i gusti in Riviera: dal Vialetto degli Artisti agli stand gastronomici

Ogni sera lungo la costa cervese sono infinite le occasioni per passeggiare, curiosare e magari acquistare qualcosa di particolare. Tantissime infatti boutique, botteghe e negozi che offrono una vasta gamma di prodotti per tutti i gusti dai più comuni ai più particolari a Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata. La scelta è comunque amplificata dalla effervescenza dei mercati all’aperto che ogni sera nel corso della settimana animano rioni, viali, piazze e scorci storici delle quattro località . Alcuni già attivi, altri “sulla griglia di partenza”, i mercatini solleticano la curiosità e il palato offrendo spunto per piacevoli serate fra passeggiata e shopping.

Si parte dal lunedì. A Pinarella in viale Italia dal 29 giugno dalle 18.00 alle 24.00 si svolgerà il mercatino Sole e Sale. In vendita prodotti di artigianato e oggettistica.

Il martedì sera a partire dal 30 giugno viale Bologna a Milano Marittima dalle 18.00 alle 24.00 si anima con il Giardino dei Semplici: mostra mercato del naturale, biologico, delle erbe, con prodotti per il benessere psico/fisico, in particolare erboristeria, alimenti naturali e biologici, prodotti del sottobosco, piante officinali, fiori secchi, prodotti dell’alveare, minerali e fossili, libri specializzati e prodotti ecologici di artigianato locale.

Il Martedì è anche serata dedicata all’artigianato con Cervia a Lume di Candela, il mercato che si snoda dal centro storico di Cervia lungo il borgo dei pescatori. Presenti maestri artigiani, produttori e artisti locali con prodotti tipici e dell'artigianato artistico di Romagna. Non mancano eccellenze del territorio e prodotti dell'enogastronomia locale.

Mercoledì dalle 18.00 alle 24.00 a Pinarella in viale Emilia e Viale Italia si può curiosare ad Aghi di Pino: mercatino che propone sapori, tradizioni, cultura, mostre ed esposizioni, attività artistiche e culturali, artigianato e hobbismo. Presenti prodotti alimentari della Romagna, dell’artigianato artistico e della tradizione.

Sempre il mercoledì sera dalle 17.00 alle 24.00 piazza Garibaldi e viale Roma a Cervia sono spazi dedicati a Curiosando. Qui si passeggia tra modernariato, collezionismo cartaceo, mobili e quadri di antiquariato, numismatica e tanti oggetti curiosi e rari.

Giovedì sera dalle 18.00 alle 24.00 a Pinarella in viale Mezzanotte si tiene il Mercatino artistico Artigianale con esposizione e vendita di prodotti tipici dell'artigianato. Si potrà passeggiare tra bancarelle di artigiani e hobbisti che espongono le loro creazioni: gioielli, abiti, oggettistica e molto altro, tutto interamente fatto a mano e frutto di creatività e originalità.

Giovedì sera mercatino anche per Borgomarina Vetrina di Romagna lungo il borgo dei pescatori: una piacevole passeggiata per scoprire sapori e tradizioni locali, prodotti enogastronomici, artigianato artistico. Degustazioni di prodotti tipici e menù della tradizione nei ristoranti del borgo.

Tutti i venerdì dal 3 luglio ore 18.00- 24.00 in viale Italia a Cervia torna Le Api, le Farfalle, i Fiori del Giardino Terrestre. Mostra mercato del naturale, del biologico e delle erbe, con prodotti per il benessere psico/fisico, in particolare erboristeria, alimenti naturali e biologici, prodotti del sottobosco, piante officinali, fiori secchi, prodotti dell’alveare, minerali e fossili, libri specializzati e prodotti ecologici di artigianato locale.

Venerdì, sabato e domenica dal 3 luglio dalle 18.00 alle 23.00 in piazza Garibaldi torna Piazza in Arte. Una estemporanea di pittura con artisti romagnoli che vanta ormai oltre 15 anni di successo. Varie le tecniche pittoriche e vari i soggetti rappresentati, il tutto in una magica atmosfera i cui si possono ammirare anche artisti al lavoro.

Da sabato 27 giugno dalle 20.00 alle 24.00 torna inoltre l’appuntamento con la moda, l'artigianato e il design emergente all'interno del “Vialetto degli Artisti" lungo il canalino di Milano Marittima. ( week end 27-29 giugno, 3-5 luglio e dal 6 luglio ogni sera ).Il Vialetto degli Artisti, offre spazio e visibilità alle nuove realtà artigianali e alle attuali proposte di stilisti, designer e artisti emergenti. In programmazione per la stagione 2020, accurate e selezionate esposizioni di artigianato artistico e contemporaneo, mostre d'arte e fotografia.

L’Antico e le Palme, mostra mercato dell’antiquariato torna nel centro di Milano Marittima 4 e 5 luglio dalle 17.00 alle 24.00 dove professionisti nel settore d'antiquariato espongono oggetti d'arte preziosi e rari, dai mobili agli argenti, dai gioielli ai dipinti e tanto altro ancora.

Vasta la scelta anche per i mercati rionali stagionali che dalle 15.30 alle 24 vengono proposti: il lunedì a Milano marittima, I^ traversa; il martedì a Pinarella in V.le Italia; il venerdì a Cervia in Viale Roma e il sabato a Tagliata, in Piazza Gemelli.