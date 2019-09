Vintage, musica e food truck con il Garage Sale

Torna il Garage Sale in Darsena. Appuntamento domenica 8 settembre all'Almagià di Ravenna 10:00 alle 19:00 con il temporary shop all'aria aperta in cui curiosare e perdersi tra vintage, handmade e secondhand, promuovendo uno shopping etico.

Un momento di incontro per spiriti liberi e curiosi, appassionati di cultura, danza, arte, design, musica e moda.

Oltre al mercatino ci sono anche l'area food truck e la selezione musicale di sottofondo.

Ingresso gratuito.