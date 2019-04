Sapori e frutti del territorio in centro

Domenica 28 aprile torna l’XI edizione di Madra, la mostra-mercato agricolo domenicale di Ravenna che tradizionalmente tiene compagnia ai ravennati e ai visitatori della città sei domeniche all’anno, quattro nel periodo inverno-primavera e due in autunno.

L’evento offre il piacere a tutti di fare un salto in centro a curiosare e ad acquistare i frutti della terra fra le bancarelle e di godere di questa festa all’insegna dei sapori e della stagionalità dei prodotti del territorio.

Madra si svolge nel centro di Ravenna sotto i portici di Via Mario Gordini e Via Corrado Ricci (dalle 10 alle 19). Proporranno la loro merce le bancarelle di decine di agricoltori locali con l’esposizione/vendita dei prodotti di stagione. Cittadini, visitatori e turisti si troveranno a passeggiare tra prodotti sani, freschi, buoni, in un vero e proprio percorso enogastronomico alla scoperta dell’arte della campagna nel cuore della città.