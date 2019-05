Prodotti vegetariani e artigianato naturale al mercatino "Circa Naturam"

Da venerdì 3 a domenica 5 maggio arriva in piazza della Libertà a Faenza, il mercatino "Circa Naturam", la mostra mercato dedicata a prodotti alimentari esclusivamente vegetariani e di artigianato naturale.

Per un fine settimana sarà possibile passeggiare in piazza tra le bancarelle con prodotti italiani all'insegna di uno stile di vita innovativo, sostenibile e salutare. Ci saranno infatti stand alimentari con materie prime di alta qualità e artigianato creativo rigorosamente a favore dell’ambiente e della natura. I visitatori potranno trovare, ad esempio, alimenti per vegetariani, vegani, intolleranti al glutine e ai latticini, oltre a gioielli naturali realizzati con semi di loto e tessuti in macramè.

“Circa Naturam” è organizzata dall’associazione Marpa, in collaborazione con il Consorzio Faenza C’entro, con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione comunale, con il contributo della Banca di credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese e con la collaborazione della cabina di regia composta da Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Confartigianato e Cna.