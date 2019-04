Il mercato apre le porte agli “agrilaboratori” pasquali per bimbi e famiglie

Debutta domenica 14 aprile, in occasione dell'apertura straordinaria pre-pasquale del Mercato Coperto Contadino (aperto dalle ore 9 alle ore 13), il programma di 'agrilaboratori' per bimbi (dai 3 anni in su) e famiglie promosso da Campagna Amica-Coldiretti Ravenna in sinergia con Officina Playground.

A partire dalle 10.30, sotto l'ampio porticato antistante il Mercato degli agricoltori (piazza dei Carabinieri, all'angolo tra via Bovini e via Canalazzo), Sabina Morgagni insegna ai più piccoli a colorare il proprio uovo pasqualino e a realizzare simpatici pulcini con materiali di recupero. Non mancano, poi, simpatici sketch con gli agri-burattini, la visita guidata al mercato per scoprire stagionalità e proprietà dei prodotti agricoli primaverili e, per finire, una bella merenda con la colomba made in Italy (realizzata con ingredienti tutti di origine contadina, dal grano ai canditi) e succo di frutta.