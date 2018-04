Una F1 per le vie di Brisighella: arriva Valtteri Bottas

Trofeo Bandini e Minardi Day assieme, per un weekend motoristico internazionale che vede i due prestigiosi eventi sabato 5 e domenica 6 maggio integrarsi in maniera spettacolare. Sarà il finlandese Valtteri Bottas, della scuderia Campione del mondo in carica “Mercedes-AMG Petronas Motorsport” il pilota premiato a Brisighella con il Trofeo Bandini nel pomeriggio di sabato 5 maggio per l’edizione 2018.

Nell’ambito della 25esima edizione del Trofeo Bandini, a fianco di Valtteri Bottas, il Comitato d’onore ha assegnato uno speciale ed esclusivo Trofeo al Presidente ACI, nonché Vicepresidente FIA, Ing Angelo Sticchi Damiani, la cui prestigiosa presenza coniuga perfettamente il Motorsport italiano con l’immagine Internazionale degli Eventi del weekend, con grande risalto di MotorValley.

Fra i premiati gli ingegneri Aldo Costa progettista delle F1 Campione del mondo e Riccardo Mosconi Ingegnere di Pista del Pilota Lewis Hamilton, completano la formidabile presenza di Mercedes – AMG Petronas Motorsport che, per la gioia di tanti appassionati metterà a disposizione ben due Monoposto di F1 la W04 del 2013 e la W07 del 2016.

La W07, Campione del mondo nel 2016, sarà condotta da Valtteri Bottas sabato pomeriggio dalla piazza di Faenza, per strada, a Brisighella, dove alle 18 riceverà il prestigioso Trofeo, fra i premi piu’ ambiti dei piloti del Circus iridato.

La Mercedes, protagonista con successo dell’edizione 2015 con lo stesso Team Principal Toto Wolff ospite applauditissimo nell’incantevole Borgo medievale romagnolo, calcherà, nell’intero weekend, le scene del Minardi Day a Imola con la W04 del 2013 alla cui guida si esibirà proprio il suo progettista, già Responsabile Tecnico del Minardi Team, Aldo Costa.

Al box “Mercedes” di Imola farà tappa anche il Pilota Valtteri Bottas per firmare autografi prima di raggiungere Faenza.

Lo spettacolo del Trofeo Bandini entrerà nel vivo dalle 15.00 di Sabato pomeriggio 5 maggio, con esibizioni e sfilate mozzafiato in attesa dell’arrivo della Mercedes F1 W07 a Brisighella: alle 16.15 come in una piccola montecarlo, si esibirà nel borgo medioevale una Mahindra Formula E (le attuali formula 1 elettriche) pilotata da Nick Heidfeld ed in precedenza arriveranno e faranno da cornice tante auto storiche dai ricordi speciali.

All'interno del Minardy Day, domenica 6 maggio, in collaborazione con ACI ed Il Club dei Borghi più belli d'Italia, l'evento "Ruote nella Storia" offre ai cultori e ai possessori di auto storiche di nuove occasioni di incontri e di divertimento alla scoperta di uno dei Borghi più belli d'Italia, Brisighella, a bordo di vetture di oltre trent'anni di età.