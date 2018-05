Merende, storie, giochi e fanta-libri nella Città dei bambini

Prende il via mercoledì 16 maggio a Bagnacavallo il ricco programma di eventi della Città dei bambini 2018, intitolata Libro a cielo aperto e ispirata al pensiero e alle proposte sperimentali di Bruno Munari. Grazie al progetto del Comune coordinato dall'associazione Cercare la Luna con la collaborazione di numerose associazioni bagnacavallesi, famiglie e volontari, Bagnacavallo si trasformerà per una settimana in un grande libro, con allestimenti di cartapesta, dipinti e disegni ispirati a storie e favole, e stendardi con le frasi dei bambini.

Gli appuntamenti di mercoledì iniziano alle 17 presso Bottega Matteotti, dove si tiene A merenda… tra le storie!, letture a cura dei volontari di Comunicando e a seguire laboratorio artistico e merenda offerta da Le Nuvole Torte e Cupcake.

In serata si prosegue con l’inaugurazione di due mostre curate dalla Scuola comunale d’arte Ramenghi. Alle 20 apre Fanta-libri, storie a colori, allestimento con i manufatti creati dai bambini dei corsi pomeridiani a Palazzo Vecchio, e alle 20.30 ci si sposta alla chiesa del Suffragio per l’apertura de I sabati migliori (con pausa caffè), mostra dei lavori del corso di illustrazione per adulti della Ramenghi.

Giovedì 17 maggio è la giornata centrale della Città dei bambini, con la festa in piazza della Libertà dalle 8.30 alle 12.30 per le bambine e i bambini di nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria di Bagnacavallo. Nel pomeriggio si prosegue al Campo Humusapiens e al Podere Pantaleone con un laboratorio sulle erbe selvatiche alle 16.30 per bambini dai 5 agli 11 anni e con una merenda al sacco e musica irlandese per tutti. La giornata si conclude con una suggestiva passeggiata “illuminati” dalle lucciole.

Le iniziative della Città dei bambini di Bagnacavallo proseguono fino a domenica 20 maggio.