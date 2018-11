Messalina and The Conqueroots Band: tra toni blues e black music

Venerdì 9 novembre, alle ore 21:30, il Barakka Café di Porto Fuori porta sul suo palco Messalina and The Conqueroots Band per una serata dai toni blues e soul della black music: la voce e la blues harp di Messalina saranno accompagnate da Riccardo Ferrini alla chitarra, Mr. Pato al basso, e Paolo Rubboli detto Rubox al Drums.

Da bambina cantava sempre, da sola e in compagnia, e questa sua grande passione per la musica non l’ha più abbandonata diventando la sua principale attività: Messalina Fratnic, ballerina diplomata all’Imperial Society of Teachers of Dancing di Londra, è una cantante italiana con origini che affondano le radici in Romagna, a Roma, in Sicilia e in Serbia.

Dopo essersi impegnata per anni nello studio del ballo, del teatro e della musica, Messalina si dedica al canto, esplorando e portando in scena con la sua voce le note degli artisti della black music che da sempre l’hanno ispirata, dal blues e soul delle origini al Pop, Rock e R&B.

Fra gli artisti con cui ha collaborato negli anni vi sono Lisa Hunt, Vonn Washington, Will Weldon Roberson, Blue Lou Marini, Sherrita Duran, Rockin’ Doopsie jr and The Zydeco Twisters, Peaches Staten, Llew Green, Gavin Holligan, Riccy Mitchell. Messalina si è esibita in Club italiani ed esteri oltre ad aver partecipato anche a manifestazioni come Ravenna Festival, Tropea Blues Festival, Spiagge Soul Festival e Umbria Jazz.