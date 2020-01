“Metalli leggeri e laminati”, le opere uniche di Andrea Ghirardelli

La Cassa di Ravenna ospita presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna (ex Negozio Bubani) di Piazza del Popolo 30, fino al 21 gennaio, una mostra su “Metalli leggeri e laminati”, esposizione di alcune opere dell’artista e artigiano di Glorie di Bagnacavallo, Andrea Ghirardelli.

Fin da piccolo Ghirardelli ha giocato con l’arte del costruire, del realizzare quello che inconsciamente la sua fantasia gli dettava. All’età di sedici anni gli fu offerta la possibilità di lavorare prima come idraulico poi, all’interno della stessa azienda, come lattoniere.

Prese presto coscienza che con i laminati si potevano creare oggetti a piacimento, oltre che realizzare grondaie e tubi di scarico.

Nacque così la voglia di approfondire alcune tecniche per la lavorazione del rame e in seguito anche dell’acciaio, dell’ottone e di altri laminati.

La mostra ospitata dalla Cassa associa, nelle opere esposte, tecnica, design, arte e attitudine.

Oggi Andrea Ghirardelli si è specializzato nel realizzare vari oggetti: complementi di arredo, abbellimenti architettonici e sculture, opere realizzate con passione, amore, tenacia e creatività.