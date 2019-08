Le hit dei Meteora a "la maialata"

Meteora in concerto elettrico sabato 31 agosto presso il Bagno Miluna 209 di Cervia, dove allietano il post cena coi più grandi successi italiani ed internazionali degli anni '80.



Ospite d'eccezione: Mr. Andy G.



Al bagno Miluna si organizza "La Maialata", ossia grigliata di carne "all you can eat"...si mangia fino ad esaurimento scorte.. il tutto - compreso acqua e caffè - a € 19.



Inizio cena ore 20,15, prenotazioni entro giovedì 29/8.