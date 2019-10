"Meteorologo per un giorno" al centro commerciale Esp

Arriva un evento speciale per imparare a leggere le previsioni del tempo come un vero Meteorologo! Sabato 19 e Domenica 20 ottobre al Centro Commerciale Esp di Ravenna vi aspetta il Meteo Village di Centro Epson Meteo con un ricco programma (dalle 11 alle 19): - meteo casting per esercitarvi a leggere le previsioni del tempo davanti al green screen - photo-video corner per diventare un vero Meteorologo - esperimenti e laboratori climatici - gadget e diplomi di Meteo expert per tutti. Nel pomeriggio di sabato 19 ottobre special guest Stefania Andriola; domenica 20 ottobre potrete incontrare e conoscere Andrea Giuliacci: vi aspettano foto autografi e uno speciale approfondimento! Preparate le vostre domande! Ingresso gratuito Info e dettagli su laboratori - info@leftloop.com Centro Commerciale Esp Ravenna Via M. Bussato 74 0544/400220"