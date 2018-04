Michela Mazzotti spiega le strategie di web marketing turistico

Michela Mazzotti, consulente per il turismo e la comunicazione digitale di Cotignola, presenta alla sede CNA di Ravenna il suo nuovo libro "Web marketing turistico e oltre", edito dalla casa editrice Hoepli. La presentazione, gratuita e aperta al pubblico, è prevista per mercoledì 4 aprile, alle 18, in sala Mosaico presso la CNA di Ravenna in viale Randi 90. L'autrice viene intervistata da parte di Nevio Salimbeni, responsabile di CNA Turismo e componente Cabina di regia Destinazione Turistica Romagna e di Laura Sillato, presidente CNA Turismo. Ampio spazio viene riservato alle domande del pubblico.

Si parla di strategie di web marketing turistico e non solo, per spiegare cosa serve davvero per avere successo nel mondo del turismo e della comunicazione digitale. Per ridisegnare l’idea di business nel mondo dell’ospitalità in modo completo, dalla teoria agli spunti pratici, dalla quotidianità al web marketing. L'evento è dedicato a tutti coloro che fanno parte del mondo del turismo, gestori di strutture ricettive e ristorative di diverse dimensioni, dipendenti, studenti ed enti per la promozione del territorio.