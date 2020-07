Michelle Hunziker e "Iron Ciapèt": il format arriva dal vivo in Romagna

Venerdì 10 luglio l’Adriatic Golf Club di Cervia ospita il primo evento live di Iron Ciapèt con dj set dal vivo per raccogliere fondi a favore di Doppia Difesa.

Iron Ciapèt, il seguitissimo format video di Michelle Hunziker per “contrastare l’andare del tempo e la forza di gravità” torna a Milano Marittima, dove è nato quasi per gioco lo scorso anno in una camera d’albergo dove la celebre showgirl si stava allenando.

Se durante il lockdown gli appuntamenti di Iron Ciapèt hanno intrattenuto su youtube e mantenuto in forma migliaia di persone - che si collegavano due volte alla settimana per allenarsi in diretta web con Michelle per un’ora di lezione - ora il format sposa la causa di Doppia Difesa, la Onlus fondata nel 2007 dalla stessa Hunziker e da Giulia Buongiorno per sensibilizzare l’opinione pubblica e aiutare le vittime di discriminazioni, abusi e violenze.