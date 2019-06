Micol Osti racconta il suo libro "I disertori"

Mercoledì 26 giugno alle 21 ultimo appuntamento di “Pagine e note”, la rassegna ospitata dal giardino della biblioteca “Pino Orioli” di Alfonsine, in piazza Resistenza.

Nel corso della serata La direttrice del Museo della battaglia del Senio Antonietta Di Carluccio conversa con Micol Osti, autrice del libro I disertori. In bocca al lupo (Bookabook), mentre Emanuela Susca si occupa del momento musicale al flauto.

Nel libro, Peter e Atlas combattono giovanissimi in trincee opposte, ma condividono il desiderio di tornare a imbracciare i loro strumenti musicali invece dei fucili. Il tedesco e l’inglese colgono perciò al volo l’occasione che il destino presenta loro per oltrepassare le frontiere e iniziare una nuova vita nella frizzante New York degli anni Venti, come acclamato duo di musicisti nel locale del più potente boss italoamericano della città. Ma quella scintillante vita notturna che scorre tra fiumi di alcol proibito e passi di charleston è macchiata di segreti, bugie e sangue che coinvolgono anche i due ormai inseparabili amici, mettendo a rischio la loro fiducia reciproca e costringendoli di nuovo a decidere da che parte stare.

Micol Osti, nata a Ferrara nel 1999 e di origini italodanesi, attualmente frequenta il corso di laurea in Lingue e Letterature Moderne. Ha sperimentato il disegno e il cinema (vincendo in gruppo con un cortometraggio un piccolo premio internazionale, Jugendpreis 2016). Il suo romanzo d’esordio, I disertori, affronta attraverso problematiche della Grande Guerra e degli anni Venti il tema che più l’appassiona, l’indagine sulla natura umana.

L’appuntamento è a cura del Museo della Battaglia del Senio.