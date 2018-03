Un giornata dedicata allo storytelling turistico

In un mercato turistico sempre più competitivo, anche in funzione dell'eccessiva saturazione pubblicitaria, è diventato sempre più fondamentale individuare una strategia comunicativa che aiuti le aziende a disintermediare. Nasce da questa analisi il corso di formazione promosso da Stefano Possenti, esperto di marketing e owner di stevefunnel.net, che mercoledì 28 marzo organizza a Milano Marittima un seminario formativo gratuito dedicato proprio allo storytelling in ambito turistico.

"I prodotti turistici infatti, per quanto ben strutturati, devono essere correttamente comunicati e veicolati verso un pubblico di riferimento, mantenendo un elevatissimo standard qualitativo dei contenuti proposti", spiega Possenti, che per la parte video viene affiancato dallo sceneggiatore Mario Olivieri e dal regista e videomaker Michele Abbondanza, della Caimani Video Agency.

L'appuntamento, dedicato prevalentemente agli albergatori, è alla parrocchia francescana Stella Maris (III traversa a Milano Marittima) il 28 marzo, dalle 9:30 alle 17:30 (pausa pranzo libera di un’ora dalle 12:30 alle 13:30). Per informazioni: http://stevefunnel.net/2018/03/14/mima/