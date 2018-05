Mille Miglia: il passaggio dei bolidi tra Ravenna e Cervia

Il "museo viaggiante unico al mondo", come la ribattezò Enzo Ferrari, torna in Romagna. E' Cervia ad ospitare l'arrivo della prima tappa dell'edizione 2018 della Mille Miglia e sarà l'indomani sede di partenza. Il 16 maggio i bolidi storici partiranno da Brescia intorno alle 14.30. Lungo il percorso le vetture attraverseranno Desenzano e Sirmione del Garda, entreranno nel Parco Giardino Sigurtà e, passando per Mantova e Ferrara, raggiungeranno Comacchio per dirigersi a Ravenna e terminare la prima giornata di gara a Cervia-Milano Marittima. L'indomani la carovana punterà Roma. Complessivamente il percorso sarà articolato in 1743 chilometri, con arrivo a Brescia dopo tre tappe.

All’arrivo della Mille Miglia a Ravenna, il 16 maggio, gli equipaggi e gli astanti saranno invasi da poesie e fogli colorati di parole belle, con decorazioni creative di molti studenti di varie scuole della città. Saranno preparate poesie per i piloti della Mille Miglia che arriveranno in città. Sarà un arrivo molto poetico e sorprendente.

Successivamente le auto storiche giungono a Cervia, dove termina la prima tappa della Mille Miglia 2018.

IL PERCORSO

Le auto, provenienti dalla statale Romea Nord, entrano nel centro di Ravenna passando per via Faentina, aggirando Porta Adriana si dirigono poi in via Cavour per poi raggiungere piazza del Popolo. Escono poi da piazza Garibaldi e, attraverso via Guidone e piazza dei Caduti, si allontanano dal centro storico. Di qui proseguono su via Nullo Baldini e quindi viale Randi, per poi prendere la ss 16 Adriatica in direzione sud.

Il percorso devia poi verso Milano Marittima, passando da via Ascione, via Stazzone e via Di Vittorio. Piloti e auto, accarezzano poi il Canale di Cervia oltrepassando Ponte San Giorgio per poi immettersi nella passerella finale che li porta in Piazza Andrea Costa.