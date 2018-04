A Mirabilandia nuove attrazioni e sorpresa Ducati per il 2019

E' partita bene la stagione di Mirabilandia, conferma il direttore commerciale Sabrina Mangia, mentre il parco divertimenti apre le porte ai visitatori attesi per il weekend. Siamo solo a fine aprile, ma sono già tante le famiglie e i gruppi giunti a Ravenna per concedersi un tuffo nelle attrazioni di Mirabilandia che, come ogni anno, presenta tante novità.

Sicuramente il rinnovamento principale del 2018 riguarda Mirabeach, con un'area notevolmente ampliata: sei nuovi scivoli, le aree vip salgono a venti e si aggiungono due ville extra lusso. "Queste nuove strutture - spiega la direttrice Sabrina Mangia - nascono per far vivere Mirabeach in maniera esclusiva". Le nuove attrazioni (Baìa de Ondas, Rumba, El Cobra e Los Ràpidos) aumentano la sensazione di godersi Mirabeach come un parco nel parco. Altra sorpresa gradita per i fan del parco sono gli show che presentano un palinsesto completamente rinnovato. Oltre agli stuntman di Hot wheels city, si aggiungono le evoluzioni con le moto d'acqua, le sparatorie fra cowboy della West Valley, lo show di Peter Punk e tanti altri spettacoli che regalano emozioni dalla mattina fino al tardo pomeriggio.

Sono confermati gli eventi di Halloween e Natale: la festa di Halloween, ormai un classico di Mirabilandia, è cresciuta molto nel corso del tempo tanto da rendere il 31 ottobre una delle giornate di maggior affluenza dell'intero anno. Per Halloween sono previste novità importanti che saranno svelate nel corso della stagione. Il Natale di Mirabilandia è stata, invece, la sorpresa di fine 2017. Oltre alla risposta positiva dei visitatori, "l'evento natalizio ha fatto da volano per la campagna abbonamenti del 2018 che segna circa un +40% rispetto allo scorso anno", rivela la direttrice commerciale del parco.

Ma il piano investimenti di Mirabilandia non termina qui. Il 2019 sarà l'anno di Ducati World, un'area del parco interamente dedicata alle due ruote più amate d'Italia. Sorgerà ai piedi della Eurowheel (la ruota panoramica) e sarà un evento unico per i parchi divertimento di tutto il mondo, spiega la direttrice. Saranno presenti tre nuove attrazioni dedicate al mondo Ducati, punti ristoro e zone experience dove non mancheranno simulatori di guida. Tutto questo sempre pensando alle famiglie e ai bambini. "Fino a qualche anno fa - racconta Sabrina Mangia - Mirabilandia veniva considerato un parco per ragazzi, con molte attrazioni adrenaliniche come il Katun e iSpeed. Poi si è cominciato a ripensare il parco per le famiglie con bambini da zero a quattordici anni (che rappresentano circa il 72% del pubblico di Mirabilandia)". E tornando al 2018, non mancano gli eventi speciali. Il 9 giugno si terrà lo Slimefest di Nickelodeon, un format di due ore che ha già raccolto successo all'Alcatraz di Milano. Confermati anche gli appuntamenti della Notte Rosa e del compleanno del parco (28 luglio), ai quali si aggiunge il Summer Party che si terrà il 25 agosto.

