Miss Italia in Romagna: arriva la bellissima Carlotta Maggiorana

In occasione del Palio di Alberico e della Festa del donatore Avis, venerdì 24 maggio a Barbiano giunge Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana.

Si comincia con la serata Avis per festeggiare la sua 30esima edizione: alle 19 una camminata podistica non competitiva e a seguire alle 21.30 una selezione regionale di Miss Italia ed elezione di Miss Avis Barbiano.

Questa è anche un’occasione per far conoscere la campagna nazionale di Avis “Da quest’anno va di moda il Giallo”, per promuovere la donazione di plasma: il giallo viene indossato dalle aspiranti miss che sfilano in collaborazione con alcuni negozi di abbigliamento locale.

Clou della serata è la madrina Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, insieme ad alcuni ospiti del mondo Avis: il vicepresidente nazionale Micheal Tizza, il vicepresidente regionale Renzo Angeli e altri ospiti del mondo sportivo.