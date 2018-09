Miss Mondo e torta di compleanno al centro commerciale

Sabato 8 settembre allo Shopping Center La Filanda - Via della Costituzione, 28, ex Area Neri, Faenza - si terranno le selezioni provinciali del prestigioso concorso di bellezza Miss Mondo Italia e si festeggerà il compleanno della Galleria Commerciale.

Dalle 16.00 le ragazze in gara daranno vita a una sfilata: prima indosseranno gli abiti istituzionali e degli sponsor, per poi vestire indumenti e oggetti messi a disposizione dai negozi del Centro.

Miss Mondo è il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo. Da questa stagione è tornato protagonista in Emilia-Romagna, facendo tappa nelle più belle piazze e location che la nostra regione ci offre.

L’agente regionale, nonché direttrice artistica, è Eleonora Stavar. Le coreografie e i quadri moda delle serate sono curate dal coreografo Rocco Cagnè, capace di trasformare ogni tappa in un vero e proprio show. Sul palco ci sarà Anna Laura Mucci, che avrà il compito di presentare la selezione.

Al termine della sfilata verranno assegnate 5 fasce: Miss Caroli Hotels – Miss Gil Cagne’ – Miss 2Bekini – Miss del Web by Agricola, votata dal pubblico social, e Miss Vitality’s La Filanda Shopping Center. La vincitrice di quest’ultima otterrà il pass per le Regionali.

Dalle ore 17.30, per festeggiare il compleanno del Centro, i clienti potranno spegnere le candeline e gustare la maxi torta preparata dallo Chef Sebastiano Caridi, vincitore della 2° edizione del talent “Il più grande pasticcere”.

L’evento è gratuito.