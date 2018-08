Miss Principesse d’Europa: tappa al "Paramore Cafè"

Come ogni anno, in data 18 agosto, si svolgerà presso il Paramore Cafe di Lido di Savio la finale regionale del concorso di bellezza Miss Principessa d’Europa. La fortunata Miss, avrà accesso alle selezioni nazionali, che, al termine della diretta su Sky garantiranno alla prima classificata un contratto da modella con là Top Model Vogue Agency di Milano. Per info ed iscrizioni Carmelo Tornatore +39 340 296 8588