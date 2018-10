La band "Miss Up" inaugura la nuova stagione live del "Caffè Centrale" di Villanova

Sabato il Caffè Centrale di Villanova di Bagnacavallo inaugura la nuova rassegna di live invernali, con due eventi al mese che prevedono cena servita al tavolo, live show e dj set. I primi ospiti di Caffè Centrale Live saranno i Miss Up, band che in uno show energico e coinvolgente proporrà i migliori successi rock dagli anni Sessanta agli anni Novanta. I Miss Up sono Laura Calvagna (voce), Giulianino Guerrini (chitarra), Pier Mingotti (basso) e Matteo Pantaleoni (batteria). L’esibizione della band sarà preceduta da un live extra con Mr. Freedom.

La festa continuerà poi con i suoni del dj set di Tronk. Il live dinner è in programma alle 21, il concerto alle 22.30. L’ingresso al concerto è gratuito. Informazioni e prenotazioni per la cena: 0545 296112 - 334 2291401. Facebook @caffecentralevillanova La rassegna proseguirà il 27 ottobre con ospite la Giò De Luigi Band mentre gli appuntamenti di novembre saranno il 10 con il Bermuda Acoustic Trio e il 24 con la Martina Fregola Band. Il Caffè Centrale è in piazza Tre Martiri 10 a Villanova di Bagnacavallo. La rassegna ha il patrocinio del Comune di Bagnacavallo.