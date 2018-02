Modestia, altruismo e spirito di squadra: la metafora dello sport secondo Arrigo Sacchi

Giovedì 15 febbraio alle 21 l’allenatore Arrigo Sacchi è all’auditorium “Arcangelo Corelli”, in vicolo Belletti 2, in occasione dell’incontro dal titolo “Lo sport come metafora della vita”.

Sacchi parla del ruolo fondamentale dello sport per trasmettere valori ed educazione. Conduce la serata il giornalista di Tuttosport, Filippo Cornacchia. All’iniziativa partecipano anche le società sportive con i bambini.

“Lo sport in genere è uno dei sentieri più importanti per la crescita delle persone in tutte le parti del mondo, fa crescere la persone perché fa porre obiettivi, fa capire la vita e la società, è una lezione di vita – ha dichiarato Arrigo Sacchi -. Il calcio, essendo uno sport di squadra, aiuta ad uscire dall'egocentrismo, l'altruismo crea nelle persone generosità, allegria e intelligenza. La modestia è fondamentale e questo paese ha bisogno di essere una squadra perché si vince come sistema, come paese, altrimenti si perde. Le scorciatoie non portano a vittorie sane, è importante insegnare il rispetto delle regole e per questo, nella crescita dei bambini, il compito dei genitori è fondamentale, la furbizia non deve mai andare al posto del merito”.

L’ingresso è libero. Per informazioni visitare il sito www.comune.fusignano.ra.it, scrivere alla mail urp@comune.fusignano.ra.it o telefonare al numero 0545 955653.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Fusignano, in collaborazione con Fusignano calcio, Bcc Credito Cooperativo e Auser.