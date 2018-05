Moreno il Biondo e tanti altri per la Notte del Liscio

Torna la Notte del Liscio per una Romagna unita nel segno della grande tradizione della musica del folklore romagnolo e del ballo. Terza edizione per la grande festa della musica e del ballo tradizionali, che nel secondo fine settimana di giugno invaderà con la sua contagiosa atmosfera la Romagna, dall’entroterra al mare, con più di 20 appuntamenti. A Lido Adriano, in Piazza Vivaldi, si preparano tre giorni di festa dall'8 al 10 giugno.

Venerdì 8 giugno, ore 21, spazio a Moreno il Biondo con la sua Orchestra Grande Evento, che duetta con i progetti Extraliscio e Polka Day.

Sabato 9 giugno tocca alla Patrizia Ceccarelli band, mentre domenica sale sul palco l'Orchestra Maria Grazia Pasi & Gigi Bondioli.