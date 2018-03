Morozzi e Ravaglia: due scrittori a confronto

La rassegna culturale del Grinder Coffee Lab di via di Roma a Ravenna prosegue giovedì 5 aprile alle 18 con un narratore del territorio. Stefano Ravaglia, ravennate classe '85, grande appassionato di calcio, ha pubblicato nel 2017 per i tipi di Leucotea, casa editrice sanremese, una raccolta di racconti, “Chiaroscuri d'amore”.

Come svela lo stesso titolo, questi racconti sono accomunati da un tema, l'amore, che viene esplorato dall'autore in modi diversi e sorprendenti: non solo passione e tenerezza, dunque, ma anche lo struggimento dell'abbandono, la scabrosità dei rapporti, l'intensità dolorosa del sentire, sono descritti in queste pagine dalla penna di Ravaglia.

L'autore ravennate è accompagnato da Gianluca Morozzi, un nome ben conosciuto da queste parti. Bolognese, classe '71, Morozzi è stato infatti “scoperto” dalla casa editrice Fernandel di Giorgio Pozzi, ed è l'autore di romanzi fortunati come “Despero”, “Blackout” e “Radiomorte” (Guanda). Morozzi ha recentemente pubblicato un nuovo romanzo, “Gli annientatori”, per i tipi di TEA.

L'incontro, come sempre, è a ingresso libero.