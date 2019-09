Arrivano i mosaici di cioccolato per la Notte d’Oro

Nell’ambito della Notte d’Oro la Fondazione RavennAntica ospita in anteprima, alla Domus dei Tappeti di Pietra, il progetto Mosaic della ditta Loris Dolciumi di Lugo, dedicato alla città di Ravenna: si tratta di una composizione di piccole porzioni di cioccolato, con cinque gusti diversi, che suggeriscono l’idea delle tessere di un mosaico. Il prodotto è accompagnato da una brochure in italiano e in inglese con una pagina sull’arte del mosaico e un richiamo alla storia di Ravenna.

Nell’occasione, sabato 5 ottobre, dalle 18.30 alle 22 nel sito museale è prevista la degustazione di queste originali e tessere di cioccolato.

“Si tratta di una bellissima iniziativa che coniuga il gusto all’attenzione per la storia e ai mosaici paleocristiani della nostra città che sono stati ispirazione del progetto – ha dichiarato l’assessore Costantini –. Ravenna è città dell'ispirazione come abbiamo scritto nel librettino all'interno della scatola: follow your way, find your inspiration, cioè segui la tua strada, trova la tua ispirazione. Nel turismo non esiste più il concetto di massa: parliamo a differenti pubblici con motivazioni di viaggio che quasi si personalizzano. Partendo dalla nostra identità noi siamo in grado di incrociare queste motivazioni, comunicando suggestioni, organizzando itinerari e proponendo esperienze”.

“L’idea nasce da una delle imprese più innovative non solo di Lugo – afferma il sindaco di Lugo Davide Ranalli – ma di tutto il territorio della Bassa Romagna. Questo progetto rappresenta la necessità, da noi condivisa, di riavvicinare le imprese alla cultura come elementi che, insieme, costruiscono la società e così promuovere territorio e turismo con prodotti di qualità”.