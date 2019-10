Mosaicisti contemporanei all'opera: una visita all’atelier di CaCO3

Quarta stagione del circuito Cristallino In-Studio, la sezione del Festival che traccia un percorso mobile, una mappatura degli studi d’artista del nostro territorio, in un alternarsi di occasioni d’incontro con l’arte contemporanea proprio all’interno di quei luoghi in cui cresce e giunge a definirsi l’atto creativo: gli atelier.

Tra gli appuntamenti di quest’anno la visita nell’atelier di CaCO3, un gruppo artistico fondato nel 2006 da Âniko Ferreira da Silva (Ravenna, Italia, 1976), Giuseppe Donnaloia (Martina Franca, Italia, 1976) e Pavlos Mavromatidis (Kavàla, Grecia, 1979).

L’evento si tiene domenica 6 ottobre dalle 18.30 in via Rovigno 5 a Ravenna, nello studio degli artisti, con intervento critico di Roberta Bertozzi e a seguire una performance di NicoNote.

Da sempre attivi nell’ambito del mosaico contemporaneo, sviluppano un loro peculiare approccio a questa tecnica. Come scrive Massimo Pulini, “nelle opere dei CaCO3, certi temi che di solito consideriamo pittorici, ci appaiono tradotti in lingua scultorea, ma si può dire che anche il percorso inverso venga attivato. Come se il segno acquistasse fisicità e divenisse portatore di materia e, sovente, di luce, mantenendo tuttavia quella propensione al ritmo che è propria della pennellata, anche una volta raggiunto il nuovo stato di tessera musiva”.

Vincitore nel 2011 dei due premi RAM e G.A.E.M., il gruppo è presente in varie collezioni artistiche sia a livello nazionale che internazionale, ha esposto in numerose mostre ed è rappresentato da varie gallerie in diverse fiere d’arte.