Mosaici di Luce al Mulino

Nell’ambito della VI Biennale di Mosaico Contemporaneo di Ravenna, dal 5 ottobre al 9 novembre il Museo Diocesano di Faenza ospita "La Pietra e il Silicio", personale di MarcoDeLuca, artista ravennate di valore internazionale.

All'interno della manifestazione si tiene anche l'evento collaterale Mosaici di Luce, che si tiene al Molino Benini di Santo Stefano, domenica 27 ottobre dalle ore 16:00 alle 19:00. Per l'occasione è possibile visionare l'installazione temporanea di Marco De Luca, assistere alla Conversazione con Giovanni Gardini, vice direttore del Museo diocesano di Faenza-Modigliana. In questa giornata è anche possibile effettuare una visita guidata al Molino Benini accompagnata dalle letture di Alfonso Cuccurullu da "Il Mulino del Po" di Riccardo Bacchelli, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. A conclusione della giornata aperitivo e buffet. Ingresso libero.