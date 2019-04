L'epoca romana risorge a Faenza: in mostra i magnifici mosaici

Giovedì 11 aprile, ore 18.00, si tiene l'inaugurazione di "Archeologia nella corte di Palazzo Mazzolani". Un progetto promosso dal Rotary Club Faenza per rendere visibili in modo permanente i mosaici romani ritrovati in città : un Museo di nuova concezione in un ambiente visibile, ma non visitabile, che accoglie una selezione dei mosaici romani di Faenza.

La città di Faenza conserva un patrimonio archeologico fra i più importanti dell'Emilia-Romagna, derivante dalla sua fondazione romana e dai numerosi ritrovamenti. Poco meno di due anni fa, l'atrio di Palazzo Mazzolani, storico edificio del primo Settecento faentino, era stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione che aveva reso visibili al suo interno una selezione di reperti archeologici faentini.

L'esposizione storico-cronologica dei mosaici romani, curata dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio restituisce il quadro di una città non solo ricca ed elegante ma soprattutto all'avanguardia per qualità, tecnica e cultura. Sono esposti alcuni dei più importanti pavimenti di età romana (dal I al VI secolo d.C.) rinvenuti nel corso di scavi archeologici a Faenza, un dolio (contenitore in genere interrato che serviva alla conservazione delle granaglie) e un gruppo di anfore usate per il trasporto e la conservazione di olio, vino e salse.

Intervengono all'inaugurazione: Tiziano Rondinini, presidente Rotary Club Faenza, Giovanni Malpezzi, sindaco di Faenza, Giorgio Cozzolino, soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, Michele De Pascale, presidente Provincia di Ravenna, Massimo Caroli, presidente ASP Azienda Servizi alla Persona della Romagna Faentina, Chiara Guarnieri, archeologa della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, Massimo Isola, assessore Cultura Comune di Faenza ed Ennio Nonni, dirigente Unione Romagna Faentina.

