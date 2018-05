Mosaicista per un giorno: festa e laboratori creativi

Venerdì 18 maggio al laboratorio-Bottega di mosaico AnnaFietta, via Argentario 21, a Ravenna si svolge una giornata dedicata al progetto "Mosaicista per un giorno - Mosaic experience lab".

Dalle 15.30 alle 19.30 il laboratorio Annafietta organizza una festa per inaugurare ufficialmente i corsi di mosaico aperti al pubblico che la bottega organizza ogni venerdì e sabato. Sarà anche l'opportunità per svelare in anteprima la mostra 2018 in corso di allestimento al primo piano.

Laboratorio aperto a tutti: sarà allestito un tavolo sul quale sperimentare il percorso formativo creato dallo staff di mosaicisti della bottega fondata da Anna Finelli per imparare le antiche tecniche di produzione dei mosaici: un servizio innovativo che consente a turisti e cittadini di avvicinarsi a questa tradizione, rispettata anche nell’uso degli antichi materiali, le paste vitree colorate, unita all'utilizzo di vetri specchiati e murrine.

L’inaugurazione è uno dei 25 eventi segnalati in Italia dalla Commissione europea attraverso #EuinmyRegion, la campagna che racconta i progetti realizzati grazie ai fondi dell'Ue in occasione della Festa dell’Europa. Ma è anche l'opportunità per svelare in anteprima il tema della mostra annuale, in corso di allestimento al primo piano del laboratorio.