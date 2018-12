Mosaico e diversità, l'integrazione diventa possibile anche grazie all'arte

Venerdì 21 dicembre, alle ore 17 presso l’aula magna della Casa Matha, la professoressa Silvia Colizzi analizzerà il mosaico come metafora di vita, rintracciando le molteplici sfaccettature simboliche messe a fuoco in oltre 30 anni di insegnamento. È nel mosaico contemporaneo, o meglio secondo il suo punto di vista post-contemporaneo, che il medium musivo si esprime anche come Mosaico Terapia-psicoterapia e in particolare attraverso la tecnica ravennate del fare mosaico.

La lezione-conferenza, dal titolo Musaico e diversità, rientra nel più vasto programma promosso dalla Casa Matha, e coordinato dal professor Marcello Landi, nell’ambito dei Corsi di Istruzione Superiore autorizzati dal Ministero della pubblica Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Nel corso di questo appuntamento si parlerà del Mosaico Personale e di quello Sociale attraverso l'analisi di esperienze laboratoriali musive scolastiche e non, per promuovere l'integrazione-inclusione di Ciascuno e di Tutti, sviluppate in vari anni, dei quali ben 23 trascorsi all'Istituto d'Arte per il Mosaico "Gino Severini," ora Liceo Artistico "Nervi-Severini", come docente "di sostegno". Prenderà forma, all’inizio dell’incontro, una breve e semplice performance, un'estemporanea musiva collettiva con il XX MOVIMENTO in Site-Specific E-Motion "Hand in the Cap", che vedrà la partecipazione straordinaria di Diana Pocaterra.