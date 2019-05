"Le Moschettiere", una “fiaba contemporanea” contro la violenza sulle donne

Cosa succederebbe se i quattro moschettieri creati da Dumas, per un prodigio, fossero catapultati nel 2019 e si trovassero faccia a faccia con tre prostitute, loro malgrado, “in servizio” sull’Adriatica? È questa la domanda che apre la “scatola magica” de Le Moschettiere, l’ultimo lavoro scritto e messo in scena dalla regista Evelina Drianovska con gli allievi del suo laboratorio teatrale “Imparare a non recitare” che va in scena il 13 maggio, ore 20.30, al Teatro Rasi di Ravenna.

L’imprevedibile incontro fra i 7 personaggi darà “il La” ad equivoci e situazioni esilaranti, ma anche ad immancabili riflessioni sul nostro tempo e le sue storture. Sono tante, infatti, le storie di quotidiana violenza contro le donne che questo inedito “settetto” si troverà ad incrociare, fino a giungere ad una risoluta decisione, al grido di “Tutti per uno, uno per tutti!”.

“Si tratta di una frase che ha resistito ai secoli, estremamente significativa per i tempi che stiamo vivendo, pieni di paura e chiusura agli altri, in cui l’egoismo ha soppiantato la solidarietà fra gli individui – spiega la regista -. Questa storia mostra come solo combattendo uniti, dalla stessa parte, si possono cambiare davvero le cose”.

Lo spettacolo vede inserimenti di musica e canto dal vivo e la video-arte di Alice Davidi.

Il progetto è realizzato con il patrocinio del Comune di Ravenna e l’adesione di Linea Rosa Ravenna/Cervia e Russi, Demetra donne in aiuto Lugo e Comuni dell’Unione, SOS Donna Faenza e Comuni dell’Unione faentina. Con il sostegno di Tribeca Lounge e Acquatech Romagna.

L’intero ricavato sarà destinato alla realizzazione di seminari formativi organizzati dai tre centri antiviolenza.

Biglietti: costo 10 euro, biglietti in prevendita presso “Linea Rosa”, Via Mazzini 57/a, Ravenna – “Sos Donna”, Via Laderchi 3, Faenza – “Demetra Donne in Aiuto”, Corso Garibaldi 116, Lugo