Spazio ai mosquito e alle moto d'epoca al raduno "Machin e Mutur d'una volta"

Arriva la settima edizione dell' Incontro di Auto e Moto d'epoca "Machin e Mutur d'una volta", organizzato dal Motoclub "Mosquitari di Ravenna".

Il raduno si tiene alla "Sagra de Caplèt" di Porto Fuori domenica 22 Settembre. Il ritrovo con iscrizione e colazione dalle ore 8:30 presso la Piazza dell'Incontro di Porto Fuori, la partenza è prevista per le ore 10:30 circa, per un giro turistico di circa 35-40 Km nei lidi circostanti, passando dalLido Adriano fino Punta Marina e Marina di Ravenna dove si effettuerà una sosta aperitivo presso Harbour cafè all' interno del complesso Marinara. L'arrivo della sfilata sarà per le ore 12:45 circa alla Sagra de Caplèt per il pranzo convenzionato presso la Polisportiva di Porto Fuori. A seguire premiazione dei partecipanti, ed assegnazione di un premio della giuria, per l'auto o la moto più caratteristica e diversa dall'ordinario ed altre sorprese.

Nel 2018 il raduno ha visto la partecipazione di 188 veicoli.