L'agricoltura di una volta: una mostra espone gli antichi attrezzi

Sabato e domenica, nella Casa dei Volontari, in via Piangipane 382, si terrà una mostra dedicata agli antichi attrezzi della civiltà contadina, unitamente all'esposizione di alcune opere dell'artista Piero Stefani raffiguranti rappresentazioni artistiche dei lavori di una volta. La mostra sarà aperta e visitabile in entrambe le giornate dalle 9.30 alle 18.30. L'evento è organizzato dall'associazione Un Mosaico di idee, in collaborazione con l’assessorato al Decentramento del Comune. L’ingresso è gratuito. Per informazioni: unmosaicodiidee@gmail.com – 335/8273548