Le fotografie de "L'amore per la mia terra"

La mostra fotografica "L'Amore per la mia terra" dedicata a Cervia e la Romagna si tiene dal 25 giugno al 14 luglio, dalle ore 20 alle ore 24, nella Sala Artemedia in Piazza Garibaldi a Cervia.

L'inaugurazione della mostra è sabato 29 giugno alle ore 20:30, interviene Angela Pasi, Delegato Provinciale F.I.A.F. ( Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).

Le foto saranno cedute a fronte di una donazione per il progetto Sei Di Cervia Se... Un Semaforo Per Tutti , per l'acquisto di dispositivi semaforici per non vedenti.