La mostra fotografica "Mongolia in 40"

Attraverso un percorso fatto di fotografie, testi, citazioni e poesie Mirco Buscherini con la sua mostra fotografica "Mongolia in 40" guida il pubblico alla scoperta della Mongolia. Nella idea comune un Paese dalle condizioni meteorologiche ostili, lontano (non solo fisicamente) ed inospitale, insidioso e difficile da percorrere.

Nella stagione estiva è, invece, una magnifica scoperta, uno splendore per gli occhi e un conforto per lo spirito.

L'appuntamento è alla Galleria d'Arte Comunale di Brisighella dal 12 al 20 ottobre.



Lo scopo dichiarato di questo progetto è di far nascere la voglia di partire, al più presto, per scoprire questo bellissimo Paese.