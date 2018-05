I fumetti di Melanie Sigolo in mostra alla Bottega Matteotti

Si intitola "PerdutaMente, AvversaMente" la mostra personale della fumettista Melanie Sigolo allestita fino al 3 giugno nella vetrina di Bottega Matteotti, a Bagnacavallo. Il tema centrale della mostra riguarda la mente: in quanto padrona della nostra realtà, è il filtro fra il mondo esterno e il “mondo” interiore. Cosa succede, però, quando la mente si perde? Secondo la società si diventa folli, “malati mentali”, ma la definizione di follia è influenzata dal momento storico, dalla cultura e dalle convenzioni: è quindi possibile considerare folle qualcosa o qualcuno che prima era nella norma e viceversa. Dall’interno, invece, si continua a credere alla propria mente, è difficile rendersi conto se effettivamente si è persa la ragione; ma nel momento in cui si comincia a mettere in dubbio la validità di ciò che vediamo, crediamo e ricordiamo, comincia il conflitto interiore in cui la mente ci è avversa. Il filo conduttore delle tavole in mostra rappresenta, appunto, la perdita del senno e la conseguente lotta per riottenerlo.

Melanie Sigolo, nata a Ravenna nel 1990, fin da bambina dimostra una grande passione per il disegno e nello specifico per il fumetto. Diplomata nel 2009 al Liceo artistico Pier Luigi Nervi di Ravenna, indirizzo di pittura, frequenta in seguito la Scuola internazionale di Comics di Reggio Emilia, dapprima tre anni di fumetto, in seguito un anno di colorazione digitale. Finalista nel concorso dell’Ozu Film Festival nel 2010 e nel 2012 con i finali alternativi dei film Memento di Christopher Nolan e L’inquilino del terzo piano di Roman Polanski.

"PerdutaMente, AvversaMente" fa parte di Bottega Matteotti: Arte in vetrina, spazio espositivo permanente curato da Andrea Tampieri, artista e insegnante di discipline artistiche di Bagnacavallo. Le mostre sono organizzate da associazione culturale Controsenso in collaborazione con Bottega Matteotti, con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo. Bottega Matteotti è in via Matteotti 26.