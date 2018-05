L'Italia a tavola. Fra classico e decò, dall'architettura alla cucina futurista

Al Salone dei Mosaici di Ravenna giunge una mostra dedicata ai menù dagli anni Venti agli anni Quaranta. Si inaugura mercoledì 23 maggio alle 19 la mostra "L’Italia a tavola fra classico e decò" a cura di Franco Chiarini segretario di Menù associati - associazione internazionale menù storici in collaborazione con l’associazione culturale Tessere del 900.

Le liste delle vivande servite sulle tavole dei ristoranti, delle associazioni combattentistiche, dei borghesi, dell’aristocrazia e dei gerarchi di partito, tracciano una storia dei cambiamenti e della modernizzazione dell’Italia nel periodo fra le due guerre mondiali.

Attraverso la mostra di venti menù originali che vanno dalla celebrazione della Vittoria del 1918 ai banchetti ufficiali che celebrano l’unione di Casa Savoia con il regime fascista, si assiste al mutamento del gusto che diviene sempre più autarchico, della lingua che italianizza i piatti francesi e della grafica che passa da quella classica a quella decò. Sono esposti i menù in onore di Corrado Ricci per il centenario Dantesco e un raro menù ravennate insieme al menù per il matrimonio di Umberto di Savoia.



La ostra prosegue fino al 10 giugno 2018.

