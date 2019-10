Tutto quel che c'è da sapere sui funghi alla Mostra Micologica

I funghi: buoni, ma non sempre. Il Gruppo Micologico di Ravenna, in collaborazione con l'Assessorato all'Ambiente del Comune di Ravenna, organizza la 38^ Mostra Micologica città di Ravenna presso la ex Circoscrizione Seconda in Via Berlinguer 11 (di fronte alla Questura).

La mostra è aperta al pubblico sabato 19 ottobre dalle ore 15,00 alle 19,00 e prosegue per tutta la giornata di domenica 20 dalle ore 10,00 alle 19,00.

I visitatori e gli appassionati potranno ammirare e conoscere funghi del territorio, imparando a distinguere quelli commestibili da quelli velenosi e di prendere conoscenza della cultura micologica

Nel corso delle giornate i visitatori potranno chiedere chiarimenti agli esperti micologi che saranno a disposizione per tutta la durata della mostra e fare conoscenza con questo magnifico mondo a tutt’oggi ancora in parte sconosciuto ed in continua evoluzione.

L’ingresso è libero.