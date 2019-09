Una mostra dedicata a Montale e alla sua poesia "Dora Markus"

Da sabato 5 ottobre a domenica 24 novembre viene ospitata alla Galleria Pallavicini 22 di Ravenna la mostra "I cartoni per i mosaici di Dora Markus

Vernissage sabato 5 ottobre dalle 17.00 alle 20.00. Si apre in occasione della VI edizione della Rassegna Biennale di Mosaico Contemporaneo la nuova stagione della Galleria Pallavicini 22. La mostra "I cartoni per i mosaici di Dora Markus" espone 6 opere: 6 cartoni preparatori per 6 mosaici, 6 artisti internazionali, pittori tutti ben noti ma diversissimi per retroterra culturale e sensibilità, che realizzarono le opere in occasione del centenario della nascita di Eugenio Montale, alla cui poesia Dora Markus la mostra è intitolata.

L'idea di dedicare un progetto a Dora Markus, la poesia di Montale scritta per l'antico Porto Corsini, origina nel lontano 1996, quando il presidente della Capit Pericle Stoppa diede vita ad un progetto di grande suggestione nato in occasione del convegno "Per ricordare Montale", e da questo scaturì l'idea di dedicare una piazza al poeta. L'antica Piazza dei Mille fu intitolata a Dora Markus. Furono allora istallati sei mosaici contemporanei, celebrarono e ancora oggi celebrano un importante evento artistico.

La mostra organizzata dalla Galleria Pallavicini 22, dall'Accademia di Belle Arti di Ravenna e dalla Capit, ha l'obiettivo di porre l'attenzione sulle opere permanenti di importanti artisti contemporanei (Bruno Ceccobelli, Giosetta Fioroni, Klaus Karl Mehrkens, Concetto Pozzati, Ruggero Savinio, Emilio Tadini) e fruibili nella Piazza Dora Markus.

Apertura al pubblico ore 10:00-13:00 /15:00-18:00. Ingresso libero

